В Тюмени появится единый центр озеленения

В 2018 году в Тюмени высадили 3666 деревьев, благоустроили скверы Льва Ровнина, Петра Потапова, Александра Моисеенко, территорию у Южного пруда, четыре территории общего пользования и 14 зеленых уголков. Самыми масштабными проектами стали Гилёвская роща и экопарк "Затюменский". В 2018 году были завершены вторые этапы производства работ на этих объектах. Об этом сообщил заместитель главы города Павел Перевалов на заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету Тюменской городской думы.

В целом депутаты позитивно оценили работу по озеленению городских улиц, дворов, благоустройству скверов и парков и небольших зеленых уголков. Для повышения эффективности они предложили администрации уделять больше внимания санитарной и омолаживающей обрезке деревьев, особенно в старых микрорайонах, где зачастую деревья высажены очень близко к жилым домам. Также прозвучало пожелание при застройке каких-то территорий не выкорчевывать деревья, а пересаживать их в другие места.

Председатель постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету Тюменской городской думы Оксана Величко считает, что Тюмень уже может претендовать на звание одного из самых зеленых городов России. "Темпы, какими развивается озеленение в городе Тюмени, впечатляющие. В прошлом году высажено более 3 600 деревьев, в этом году 8 500. Причем это взрослые деревья, они сразу начинают работать на нашу экологию, среду, здоровье", – отметила депутат.

К вопросу озеленения подключились и общественные организации, движения. Сегодня собственники жилья могут организоваться и высадить деревья в своем дворе, оформив соответствующую субсидию. Школьники озеленяют пришкольные территории, на это также предусмотрены средства бюджета. Даже бизнес в этом году поддержал эту инициативу. Например, сотрудники предприятия "ПРОДО Тюменский бройлер" в рамках акции "Зеленая неделя" высадили около 300 деревьев на своей территории, рассказала Оксана Величко.

"На благоустройство и создание комфортной среды в городе тратятся большие средства. Эти посадки впоследствии требуют грамотного профессионального ухода и содержания. Мы должны понимать, что на эти цели нужно выделять серьезные суммы и иначе подходить к организации этого процесса, – отметила председатель постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету. – У администрации города есть намерение создать Единый центр озеленения, в котором будут сосредоточены все компетенции по данному вопросу. На взгляд депутатов, это очень правильный и цивилизованный подход".

Необходимость создания центра компетенций в вопросах озеленения города и содержания зеленых территорий, посадок обусловлена тем, что город динамично развивается в этом направлении. Единый центр озеленения призван координировать и вести работу в этой сфере благоустройства, а его сотрудники будут обладать необходимым набором функций, компетенций, средствами и техникой для выполнения поставленных задач. Планируется, что свою работу центр начнет 1 января 2020 года на базе Леспаркхоза.

Тихонова Татьяна