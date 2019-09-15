Тюменские коммунальщики проводят профилактику аварий на теплосетях

Подготовка к отопительному сезону продолжается в Тюмени. Уральская теплосетевая компания провела гидравлические испытания на прочность и плотность, проверив 788 км теплотрасс. В результате обнаружили 148 серьезных повреждений, которые могли стать причиной порывов и отключения горячей воды зимой. Все повреждения были устранены.

Также проводились профилактические мероприятия – осмотры, испытания. Завершились ремонты на оборудовании на 42 котельных установках и 181 центральном тепловом пункте. В настоящее время горячей воды нет только в тех районах, где продолжаются плановые работы по замене теплотрасс. 28 участков теплосети отключены по причине капитального ремонта или реконструкции, работы по монтажу трубопроводов уже в финальной стадии, пишет "АиФ в Западной Сибири".

УСТЭК гарантирует, что до наступления отопительного периода все работы по монтажу новых теплотрасс будут завершены, и тепло вовремя придет в жилые дома и организации. Более того, в учреждения социальной значимости, направившие заявления в адрес УСТЭК, тепло может быть подано при наличии технической возможности уже сейчас.