Директор тюменской строительной компании рассказал в прокуратуре, когда собирается сдать в эксплуатацию новые дома

Директора АО "Сибстройсервис" Павла Юрочкина на очередном заседании межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере долевого строительства жилья в прокуратуре Тюменской области попросили рассказать, как обстоят дела со строительством жилых домов ГП-13 в комплексе "Олимпия" и ГП-5 в "Плеханово 2.0".

Помимо и.о.прокурора области Руфата Биктимерова, в обсуждении ситуации в строительной отрасли участвовали заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Сергей Бауэр, начальник управления жилищной политики Главного управления строительства региона Валерий Киселев, глава Тюмени Руслан Кухарук.

Как отметили в прокуратуре, руководителю "Сибстройсервиса" уже вынесено предостережение о недопустимости нарушений закона, разъяснена административная и уголовная ответственность за нарушение законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов.

Участникам встречи Павел Юрочкин сообщил, что дом в "Олимпии" готов на 97% и в третьем квартале 2019 года будет сдан в эксплуатацию. Готовность дома в ЖК "Плеханово 2.0" - 76%, срок ввода в эксплуатацию определен на четвертый квартал этого же года.

На заседании рассмотрели вопросы и по другим проблемным домам. В частности, обсудили ситуацию в жилом комплексе "House club": срок ввода домов здесь в очередной раз перенесен а в отношении застройщика введена процедура банкротства.

Готовность дома ГП-2 в жилом комплексе "Славутич", который также на контроле прокуратуры, составляет 96%. На заседании шла речь о его подключении к системам теплоснабжения и строительству либо реконструкции тепломагистрали. Кроме того, дополнительно прокуратурой области будет проанализирована финансовая деятельность организации и способность скорейшей реализации строительного проекта.

Не менее важным стал вопрос повестки дня о возобновлении строительства многоквартирного дома ГП-7 по улицам Тихая-Просторная. Объект будет достраивать ООО "СтарСтрой": в июне компания зарегистрировала на него право собственности. Предметом обсуждения стали вопросы предоставления данной организации земельных участков для размещения элементов благоустройства (в том числе организации парковочных мест), надлежащего оформления застройщиком документации при подаче заявок в административные органы, а также принятия законных и своевременных решений органами власти Тюменской области.

Также в ходе заседания межведомственной рабочей группы обсуждены изменения законодательства в сфере долевого строительства, проанализированы проблемные вопросы в работе Единой информационной системы жилищного строительства.

Участникам, входящим в состав межведомственной рабочей группы, председательствующим даны конкретные поручения со сроками исполнения.

Исполнение обязательств застройщиками перед участниками долевого строительства, а также законность принимаемых органами власти решений, находится на контроле прокуратуры области.