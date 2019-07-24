В регионе заведено 38 уголовных дел из-за невыплаты зарплат

В Тюменской области в первом полугодии 2019 года следственными органами возбуждено 38 уголовных дел о невыплате заработной платы.

Под контролем прокуратуры области расследуются уголовные дела о невыплате заработной платы в ПАО "Опытный завод "Электрон", ООО "ОТК-72", ООО "МИРИС ГРУПП", ООО ЧОП "Честь", ООО ЧОО "Стрелец", ООО "Клиника Сибирская" и ряд других.

"По каждому случаю невыплаты зарплаты организуются и проводятся прокурорские проверки. Если в ходе проверок выяснялось, что руководители умышленно не платили работникам зарплату, то в отношении них возбуждались уголовные дела по ст. 145.1 УК РФ (невыплата зарплаты)", — рассказывают в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.