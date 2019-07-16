РЖД открыла продажу билетов со скидкой на поезда в Анапу, Адлер и Новороссийск

Пассажиры поездов дальнего следования формирования, курсирующих в сообщении с Адлером, Анапой и Новороссийском, с 7 октября по 19 декабря могут приобрести билеты в плацкартные вагоны со скидками до 40%, а билеты в купейные вагоны – по специальному тарифу "1 рубль за 1 километр пути". Предложение действует в рамках акции "Бархатный сезон".

Билеты в купейные вагоны можно купить за 120-32 суток до поездки, акция не распространяется на специализированные купе для инвалидов.

В плацкартных вагонах 40-процентная скидка действует на все места в плацкартных вагонах, за исключением нижних с 1 по 35, также при условии покупки билета от 120 до 32 суток до отправления поезда.

Ознакомиться со списком поездов, приобрести билеты можно, на официальном сайте РЖД, в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" и во всех железнодорожных кассах.