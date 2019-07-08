В Тюмени пройдет дискуссионный форум о технологиях, трендах и перспективах нефтегазовой отрасли

В августе этого года Тюмень впервые примет Нефтегазовый дискуссионный форум DECOM-2019. Приоритетными темами станут передовые технологии, научно-индустриальные тренды и перспективные решения.
DECOM – экспертно-аналитическое мероприятие. Форум является интеллектуальной площадкой для открытого обсуждения задач по проектированию, анализу, мониторингу и управлению разработкой месторождений нефти и газа.
Все Дискуссионные Форумы DECOM обладают уникальной формулой проведения мероприятия, которые сделали его привлекательной площадкой для обмена знаниями и мозгового штурма.
Трехдневная программа состоит из 12 сессий, включая дискуссии, дебаты, круглый стол и интервью с экспертами.
В перерывах между дискуссионными сессиями пройдут электронные постеры (e-Poster), мастер-классы с живыми демонстрациями оборудования, программного обеспечения и методологий обработки и интерпретации данных, постер-сессия. помимо этого, будут проводиться тематические квизы и специализированная технологическая игра по разработке цифровых месторождений PetroCup. В конференц-холле будет действовать фан-зона DECOM с ориентацией на IT технологии, сообщается на сайте Технопарка.
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