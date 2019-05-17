Самый быстрый прирост реальной зарплаты в УрФО — в Тюменской области

13:00 17 мая 2019
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Фото: pixabay.com

Тюменьстат опубликовал основные показатели социально-экономического развития регионов Уральского федерального округа за первый квартал 2019 года.

Темп роста реальной начисленной заработной платы в расчете на одного работника в Тюменской области в январе–феврале этого года оказался выше, чем в других регионах федерального округа (по сравнению с 2018 годом) и составил 101,8%. Вместе с тем самый высокий размер номинальной начисленной заработной платы фиксируется в Ямало-Ненецком автономном округе (91,8 тыс. рублей).

Тюменская область в лидерах среди уральских регионов по таким показателям, как объемы производство молока и яиц на душу населения. Также в Тюменской области зафиксировано максимальное значение ввода жилья в расчете на 1000 человек — 166,74 кв.м. общей площади.

Теги: показатели , Тюменьстат , УрФО
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