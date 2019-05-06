В Тюмени с 20 мая начнут отключать горячую воду

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Плановые гидравлические испытания тепловых сетей в Тюмени и, соответственно, отключения горячего водоснабжения, начнутся в мае. О старте подготовки теплосетевого имущества к новому отопительному периоду "Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания" сообщила на своем сайте.

Первое отключение запланировано на 20 мая. Коснется это жителей улиц Пролетарской, Ямской, Клары Цеткин, Интернациональной, Амурской, а также Закалужской, Федюнинского, Широтной, части Московского и Червишевского трактов (см. график).

Проверка проводится в соответствии с правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок. В ходе испытаний специалисты УСТЭК повысят давление на определенном контуре системы и произведут временную выдержку. После чего давление на участке снизят до рабочего. Данный метод обследования позволяет выявить признаки разрыва, течи или запотевания в сварных швах, а также течи в основном металле, в корпусах и сальниках арматуры, во фланцевых соединениях и других элементах трубопроводов.

Одновременно с гидравлическими испытаниями на участках, включенных в ремонтную программу, будет производиться замена тепловых сетей.