Руслан Кухарук проинспектировал ремонт дворов и дорог в Калининском округе

Рабочий объезд по Калининскому административному округу с осмотром объектов благоустройства и дорожного строительства провел глава Тюмени Руслан Кухарук и отметил, что все работы ведутся в соответствии с графиком.

Сквер Болгаро-Советской дружбы преображается за счет внебюджетных источников. Эта территория появилась в 1984 году. По словам директора УК "Запад" Сергея Макаренко, он был свидетелем того, как болгарские и тюменские строители возводили сквер. С тех пор прошло сорок лет, многие элементы морально устарели и требовали замены. Пятнадцать различных компаний решили сделать подарок Тюмени и ее жителям и принять участие в благоустройстве этой территории. Специалисты управы КАО совместно с жителями дома обсуждали дизайн-проект и постарались представить территорию современной и комфортной для горожан разных возрастов. Скоро здесь появятся арт-объекты, площадка для стрит-воркаута и детская площадка, парковые качели и цветники. Все деревья будут сохранены. Глава города предложил установить информационный щит с историей сквера, и чтобы осенью благотворители вместе с жителями дополнительно высадили деревья.

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Строительство дорог к новым школам в районе Плехановский (ул. Ставропольская от ул. Московский тракт до ЖК "Тесла Парк") и в жилом районе Ямальский-2 (ул. Арктическая). Подрядчики приступили к работам с 16 мая. Уже проложена ливневая канализация и перенесены инженерные сети. По улице Ставропольской будет предусмотрено движение общественного транспорта. Схему двух маршрутов уже проработали специалисты департамента дорожной инфраструктуры и транспорта. "Вместе с Правительством Тюменской области мы приложили максимум усилий, чтобы средства выделили в этом году и дороги были готовы к 1 сентября. В проектах максимально учтены пожелания родителей по соблюдению всех мер безопасности: организованы переходы, тротуары, освещение, парковки", - подчеркнул Руслан Кухарук.

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Комплексный ремонт двора у дома №14 по Московскому тракту глава города обсудил с жильцами дома и с представителями управляющей компании. По его словам, горожане позитивно оценивают перемены. "Мне всегда импонирует, когда к решению задачи благоустройства подходят комплексно, как в случае с этим конкретным двором. Придомовая территория органично стыкуется со сквером Железнодорожников и с территорией детского сада; решается вопрос водоотведения с межквартального проезда и с территории двора, ливневая канализация будет подключена к центральному коллектору; вместо стихийных парковок на газонах будут сделаны спортивные и игровые зоны, озеленение; предусмотрены парковочные карманы; УК ремонтирует крыльцо и приводит в порядок фасад. Решаются вопросы с собственниками соседних зданий". - перечислил объем работ Кухарук.

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Комплексный ремонт двора у дома №4 по улице Ставропольской выполнен на 60 процентов. Двор преображается на глазах во многом благодаря активным жителям, которые взаимодействовали со специалистами управы Калининского административного округа и депутатом гордумы Юрием Коноваловым. Среди вопросов, которые они обозначали в своих сообщениях, – содержание малых архитектурных форм и водопонижение. Активные жители контролируют каждую деталь ремонта дворовой территории. Работы начались весной. Сейчас заканчивается ремонт сетей. В самом дворе сделаны новые удобные тротуары, установлено современное освещение, сделано основание для турниковой и детских площадок. Появится и просторная парковка на 60 мест. "Рядом с этой территорией есть коммерческая недвижимость, но ее владельцы пока пассивны и не принимают участия в происходящих процессах. Дал поручение специалистам управы отработать вопросы с собственниками коммерческих помещений, чтобы они привели в порядок вывески и фасады", - отметил Руслан Кухарук.

По итогам поездки глава города еще раз подчернил, что благоустройство – это большая часть работы по созданию комфортной среды. Жители видят результаты совместных усилий, и благодаря их активности дворы Тюмени обретают новую жизнь.

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