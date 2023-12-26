Тюменская область получит федеральные деньги на модернизацию ЖКХ в 2024 году

Фонд развития территорий одобрил заявки еще трех регионов по новой программе модернизации коммунальной инфраструктуры. Финансовую поддержку получат Тюменская, Калужская области и Ненецкий автономный округ. Благодаря этой программе до конца 2024 года качество коммунальных услуг улучшится для 26,9 тыс. жителей указанных регионов, сообщается на сайте ФТР.

Общий объем финансирования за счет средств Фонда по одобренным заявкам составляет 897,3 млн рублей. Средства направят на замену и реконструкцию 149,6 км инженерных сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Программа модернизации коммунальной инфраструктуры стартовала в регионах страны в 2023 году. Лимиты на ее реализацию в общем объеме 42 млрд рублей распределены между 65 регионами. Оператором программы модернизации коммунальной инфраструктуры выступает ППК "Фонд развития территорий".