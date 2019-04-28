Аграрии Тюменского района приступили к посевным работам

Девять хозяйств Тюменского района и десять фермеров приступили к раннему весеннему боронованию и внесению удобрений под многолетние травы. Работы начались, когда стояла сухая погода, хотя не на всех участках земля просохла после таяния снега.

К 25 апреля аграрии успели забороновать 2295 га – почти 9 % от плана. Пока идут дожди, специалисты сельского хозяйства проверяют технику, проводят инструктажи по технике безопасности. В поле планируют выйти до 5 июня, чтобы уложиться в сроки сева.

Овощеводы района тоже ведут активную подготовку к началу сезона. В теплицах "Ясень-Агро" (с. Каскара) уже взошла рассада капусты, ее высадят в поле сразу в торфяных горшочках в первой декаде мая. На предприятии "Агротеховощ" посеяли морковь на 10 гектарах, пишет "АиФ в Западной Сибири".

В 2018 году первым закончили посевные работы на предприятии "Агро-Сиб-Альянс". В текущем сезоне в Тюменском районе также будут чествовать того, кто станет лидером.