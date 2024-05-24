Земледельцы Тюменской области засеяли более половины пашни от плана

На фото работа посевного комплекса ООО "Партнер-Агро", Тюменский район

Посевная кампания в Тюменской области преодолела экватор - яровой сев на тюменских полях выполнен на 51 процент, сообщает информцентр правительства ТО.

Аграрии засеяли почти 435 тысяч гектаров. Несмотря на затяжную весну, им удалось нарастить темп работ и выйти на среднемноголетние значения по срокам сева, отмечается в сообщении.

На сегодня посеяны и посажены зерновые и зернобобовые культуры на площади 372 000 га — 52%, технические культуры на площади 26 800 га — 76%; картофель на площади 3 639 га — 50%; овощи на площади 605 га — 56%.

В лидерах по показателям Юргинский район и Нижнетавдинский районы, Заводоуковский городской округ.

В Тюменской области сеют пшеницу, овес, ячмень, горох, кукурузу, рапс, лен, садят картофель, капусту, свеклу, морковь, лук, различные виды салата. Несколько хозяйств региона осуществляют экспериментальные посевы подсолнечника, чеснока и горчицы. Также аграрии работают в ягодных садах, где выращивают смородину, черноплодную рябину, облепиху.