В Тюменской области завершилась посевная кампания

Тюменские аграрии засеяли более 816 тысяч гектаров полей яровыми культурами, еще чуть более 2,5 тысячи гектаров – под озимыми. На полях уже всходят пшеница, овес, ячмень, рожь, горох, кукуруза, рапс, подсолнечник, горчица, лен, картофель, капуста, свекла, морковь, лук и различные виды салатов и зелени, сообщил губернатор Александр Моор.

"Особым испытанием для наших производителей в этом году стал паводок. Под водой оказалось больше 40 тысяч гектаров пашни. Чтобы снизить риски, аграрии оперативно пересмотрели структуру посевных площадей, нашли резервы. В результате не засеяли 30 тысяч гектаров, это не больше 4% от планируемой площади. Поэтому урожай рассчитываем собрать в пределах средних многолетних объемов. Критических рисков для продовольственной безопасности нет", - отметил Моор.

Аграрии продолжают трудиться в полях, сейчас ведут работу по защите посевов от вредителей и болезней, в ряде районов приступили к заготовке кормов для животных.