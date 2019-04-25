В Ялуторовском районе открыли новую ферму

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В селе Петелино Ялуторовского района ввели в эксплуатацию молочно-товарную ферму на 1 240 голов с полным циклом выращивания молодняка. В строительство фермы, приобретение животных, техники и оборудования вложено свыше 1 млрд рублей. Инвестором выступил Офисный центр "Парус", основным учредителем которого является Алексей Бобров.

На ферме уже работают 350 человек, в планах трудоустройство еще 150, в том числе инженеров, микробиологов и других сотрудников.

Бобров рассказал, что предприятие будет развиваться как агропромышленный кластер, основанный на растениеводстве, молочном и мясном животноводстве, глубокой переработке молока и мяса.

Продовольственными товарами производители собираются снабжать как Тюменскую область, так и других регионах, сообщается на сайте регионального правительсва. "Реализация этих планов обеспечит не только хорошие налоговые поступления в районный и областной бюджеты, но и высокий уровень жизни для работников и их семей", – сообщил инвестор.

Губернатор Тюменской области Александр Моор и глава района Андрей Гильгенберг отметили важность проекта для экономического и социального развития территории, а также поблагодарили компанию за создание комфортной среды для селян.