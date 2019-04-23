Предприниматели узнали, почему налоги выгоднее платить

Налоговое законодательство, вопросы налогового контроля и ответственности обсудили тюменские предприниматели на первой Западно-Сибирской конференции "Налоги. Риски. Тренды".

Помимо тюменцев, участие в конференции приняли представители малого и среднего бизнеса Тобольска, Югры и Ямала, а также гости из Красноярска, Новосибирска и других городов. Экспертами выступили руководитель правового направления проекта "Поддержка", судья Высшего Арбитражного суда в отставке Виктор Бациев, партнёр юридической компании TAXOLOGY Алексей Артюх, управляющий партнер Юридического партнерства "Курсив" Мария Ильяшенко из Новосибирска, а также представители СКР, правоохранительных органов, судейского сообщества и УФНС по Тюменской области.

Организаторы конференции отмечают, что в условиях постоянно меняющегося налогового законодательства нужно быть на чеку, чтобы незнание нормативных документов не привело к проблемам с налоговыми органами, но главное - не нарушать закон умышленно, пытаясь спрятать часть доходов за серыми схемами и дроблением крупного бизнеса на мелкие сегменты.

"Цель нашей конференции - повысить правовую грамотность предпринимательства в сфере налогообложения поскольку мы юристы-практики, мы отслеживаем все тенденции в этой сфере и наша цель - предоставить знания широкому кругу, сделать их доступными", - отмечает налоговый адвокат, руководитель налогового комитета ТРО "Деловая Россия" и инициатор мероприятия Ирина Петухова. - Сегодня бизнесмены узнают из первых уст о том, как нужно работать, чего делать не стоит, прямо зерна получат для себя. У каждого своя отрасль, своя специфика, но каждый сто процентов что-то вынесет с наших сессий. Желающие смогут пообщаться с представителями фискальных и правоохранительных органов. Это бесценная информация, потому что бизнесмен просто так не придешь в Следственный комитет, к примеру, чтобы задать какой-то вопрос а сегодня такая возможность есть".

Соорганизатор встречи - заместитель руководителя налогового комитета ТРО "Деловая Россия", адвокат Денис Гермаш отмечает: важно, чтобы предприниматели усвоили, что искать пути обхода законодательства бессмысленно и небезопасно.

"Людям необходимо рассказывать, как поступать нужно и можно, и ни в коем случае не обсуждать варианты, как хотелось бы или как схитрить, или что-то еще. Это опасно не столько финансово, столько и физически - санкции за уголовные преступления очень серьезные. Если в первый раз могут нестрого наказать, то второй раз вряд ли обойдется, - говорит Гермаш. - Мы начали эту работу, чтобы в рамках конференции выстраивать диалог и учить бизнес-сообщество тому, как правильно понимать действующее законодательство, как пользоваться имеющимися инструментами и отходить от полусерых, серых, черных и каких-то еще схем".

Многие предприниматели думают, что неприметны для налоговых органов и серьезных проверок в отношении них может и не случиться: на углубленную выездную проверку всех и вся у налоговиков ресурсов не хватит. Однако надо понимать, что информационные ресурсы, которые используют ФНС, делают бизнес прозрачным. “Пока становилась налоговая система, а вместе с ней и налоговое администрирование в России, сложилось превратное представление о том, что налоговая проверка - это то, что происходит с кем-то, но не со мной. Это про то, что у налоговых органов не хватит ресурсов, чтобы проверить абсолютно все компании: из 1000 будет проверено 2 компании. При этом многие упускают из внимания тот факт, что существуют информационные ресурсы, используемые ИФНС, которые делают бизнес "прозрачным". Эта прозрачность говорит о том, что руководители, бухгалтеры и юристы должны осознать: в наше время уклоняться - не выгодно, становится опасно не ликвидировать черные схемы", - комментирует экс-судья, руководитель правового направления Проекта “Поддержка”, председатель налогового состава ВАС РФ Виктор Бациев.

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Партнёр юридической компании TAXOLOGY Алексей Артюх, успешно представляющий интересы предпринимателей в суде, дал базовые советы:

"Главное правило - не нарушать. Здесь как с правилами дорожного движения: не хотите лишиться прав - не нарушайте. В налогах несколько сложнее, потому что мы все время находимся в меняющейся правовой среде, очень много изменений в практике происходит, в законодательстве. В целом налоговая сфера - сфера неопределенности: во многих отношениях очень сложно соответствовать предпринимателям, особенно малому и среднему бизнесу. Но в большинстве своем предприниматели все же сами понимают, где перешли дорогу на красный свет. Все знают, что не надо работать с компаниями-однодневками, не надо обналичивать, не надо дробить крупный бизнес на кучу маленьких сегментов".

"Даже если налогоплательщик что-то нарушил, столкнулся с проверкой или налоговым контролем, необходимо быть спокойным, знать свои права, призвать профессионалов, если не хватает собственных навыков и знаний. И помнить о том, что налоговые органы зачастую излишне демонизируют. На самом деле, налоговики готовы идти на диалог, при этом абсолютно официальный, в рамках закона находить какие-то компромиссы. Наиболее эффективная стратегия для налогоплательщиков - пользоваться всеми возможностями на досудебной стадии, защищать свои права и добиваться справедливого налогообложения".

Конференция состояла из трех сессий. На первой и предприниматели и эксперты обсудили, как выстраивать правовую защиту от уголовной и субсидиарной ответственности после налоговых проверок и разобрали успешные кейсы.

Вторая сессия прошла в виде живого диалога по теме "Налоговое планирование VS злоупотребление". Заключительной стала встреча представителями Управления следственного комитета РФ по Тюменской области, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, Арбитражного суда Тюменской области. Участники встречи рассмотрели тенденции по налоговым спорам.