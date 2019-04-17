В Тюмени появятся автобусы со встроенными платежными терминалами и USB-разъемами

Фото предоставлено пресс-службой гордумы

По маршрутам №25 и №30 со следующей недели будут ходить новые автобусы. Отличительной особенностью их станут встроенные в поручни платежные терминалы и USB-разъемы для подзарядки гаджетов. Информацию об этом, а также работу по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания обсудили участники заседания постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Тюменской гордумы.

В Тюмени действует 109 пассажирских маршрутов. Их протяженность увеличивается каждый год и сейчас она составляет 528 км. Вместе с этим растет и количество автобусных остановок. Только в прошлом году их стало на 69 больше и общее количество достигло 1 260. Идет планомерное обновление автобусного парка. Его структура меняется в пользу автобусов большого класса, работающих на метане. Это значительно уменьшает затраты на эксплуатацию. Объем пассажирских перевозок в 2018 году составил 146 миллионов человек. Об этом сообщил в докладе замглавы города Максим Афанасьев. Уже в этом году планируется довести показатель безналичных платежей в пассажирских автобусах с 35 до 75%.

По словам чиновника, благодаря частным инвестициям в 2019 году в Тюмени появятся комфортные автобусные остановки с обогревом, информационными табло, банкоматами или платежными терминалами и USB-разъемами. ДЛя этого муниципалитет планирует заключить несколько концессионных соглашений.

Председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Юрий Баранчук отметил, что такие остановки должны быть не только в городской черте, но и в точках окончания маршрутов, в том числе в Тюменском районе. К депутатам поступают жалобы от жителей на отсутствие туалетов, мусорных баков, парковочных карманов для автобусов и стай бродячих собак на остановках.

Работа в этом направлении ведется, часть проблем уже решена, заверил Афанасьев. На конечных остановках планируется установить транспортные комплексы, как на улице Таллинская, который себя хорошо зарекомендовал. "По сути, начался переход на очередной качественный уровень развития пассажирской транспортной системы города Тюмени", - подытожил свое выступление замглавы города.

Депутаты назвали доклад исчерпывающим. Сергей Пыхалов оказался одним из депутатов, который активно пользуется общественным транспортом. Как пассажир он дал положительную оценку организации пассажирских перевозок, обратив внимание на дальнейшее увеличение выделенных полос для автобусов.

После заседания комиссии депутатам презентовали два автобуса, которые появятся на городских маршрутах №25 и №30 на следующей неделе, сообщили в информационно-аналитическом отделе гордумы.