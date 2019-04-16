Среди тюменцев уже есть стобалльники по ЕГЭ

В Тюменской области уже три человека написали ЕГЭ в досрочный период на 100 баллов. Две тюменки получили высший балл по литературе, еще один тюменец набрал максимум на экзамене по истории.

Литература стала первым предметом в волне досрочного ЕГЭ, его сдали 45 человек. Экзамен по истории написали 38 жителей Тюменской области.

"В досрочный период ЕГЭ в Тюменской области работал один пункт проведения экзамена. Как и в основной период, использовалась технология печати полного комплекта контрольных измерительных материалов непосредственно в присутствии участников. На протяжении всего экзамена велась видеозапись в режиме реального времени", — сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области.

Досрочный период ЕГЭ проходил с 20 марта по 10 апреля. В Тюменской области в нем участвовали 600 человек. Основная волна экзаменов стартует 27 мая и продлится по 1 июля.