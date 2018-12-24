В Тюмени начали строительство первого Скандинавского полуострова

На берегу Туры в районе Тюменского индустриального университета начал строиться квартал "Скандиа. На берегу".

Функциональность локации

Находясь рядом с центром города, квартал создает условия загородной жизни. Проект находится на набережной Туры, где река, огибая берег, образует полуостров и естественную природную среду. С одной стороны, есть возможность восстановить силы после сложного дня в тишине и спокойствии, находясь рядом с природой, с другой - удобно жить рядом с инфраструктурой центра. Оказаться без мостов и пробок в центральной части города можно за 5 минут на машине.

В проекте города и застройщика заложено благоустройство естественной набережной. Из квартала будет организован спуск к собственному пирсу. Жители квартала оценят пробежки вдоль реки, прогулки в тишине, рыбалку в любое время года, катание на лыжах или снегоходе. В шаговой доступности большое футбольное и баскетбольное поле, школа и детский сад.

Скандинавский подход к архитектуре

Проект представляет собой квартал из 5 секций. Территория двора закрыта от машин и посторонних людей. Посадка дома формирует частное и общественное пространство - частное во дворе, общественное - по внешнему контуру дома. Территория двора закрыта от въезда машин и хождения посторонних людей.

Подход близок с скандинавскому сдержанному стилю - продуманность в деталях, качество материалов, гармония человека с природой, строгость линий и удобство планировочных решений.

Архитектуру дома формирует переменная этажность. Благодаря ей двор наполняется естественным светом, а высотность домов не давит. В облицовке монолитно-каркасных домов используется штукатурный и керамический декоративный фасад, стекло и металл. Естественные цвета позволят гармонично вписать квартал в атмосферу набережной, природного ландшафта и реки.

Выразительность проекту добавляют такие детали, как окна разных размеров, частично выкрашенные в цвет профиля откосы, сочетание разных текстур фасада и эркеры.

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Функциональность планировок

Помимо перспективности и функциональности локации, проект отличается продуманными планировочными решениями. "Каждая квартира – это история жизни отдельно взятого человека или семьи. Все планировки можно представить в виде набора базовых и дополнительных функций. Здесь можно выделить кабинет, есть место для занятий спортом, спальни с проходной гардеробной. Продуманы места для хранения, помещения для сушки и глажки вещей", - комментирует директор компании Николай Никифоров.

В первых двух секциях представлены планировки площадью от 23 до 81 кв. м. Стоимость квартир начинается от 1 300 000 рублей. Подробнее планировки и цены на квартиры можно посмотреть на сайте Scandia.life.

Офис продаж: Тюмень, улица Хохрякова, 44. телефон: +7 (3452) 69-76-47.