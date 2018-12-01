"Борщевой набор" заводоуковских фермеров пользуется спросом в других регионах

Фермеры Заводоуковского района реализует так называемый "борщевой набор", который пользуется просом не только у жителей Тюменской области, но и в других регионах – в северных округах, Омской, Свердловской областях, Пермском крае.

В среднем в регионе урожайность овощей открытого грунта по итогам 2018 года составляет 450 ц/га. В крестьянском хозяйстве "Дружба" (д. Дронова, Заводоуковского района) этот показатель составил 550 ц/га – предприятие занимает второе место после агрофирмы "КриММ", пишет "Тюменская область сегодня".

Как сообщил гендиректор крестьянского хозяйства Иван Шишканов, овощная продукция также востребована у учреждений социальной сферы. При этом урожайность и валовый сбор овощей – не самоцель для предприятия. Главное - качество продукции.

Отметим, требования к овощной продукции ужесточаются не только у ритэйла. Покупатели предпочитают видеть на прилавках магазинах вымытые овощи, расфасованные в красивую упаковку. Стоимость в этом случае увеличивается, но при этом после приготовления блюд остается меньше отходов и брака. Кроме того, формируется спрос на резаные, бланшированные овощи.