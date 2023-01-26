Тюменские таможенники вернули в Казахстан 40 тонн моркови и лука

Мобильные группы Тюменской таможни пресекли попытки ввоза в Россию 20 тонн моркови по недействительным документам и 22,5 тонн репчатого лука без маркировки, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники мобильной группы остановили грузовой автомобиль с 22,5 тоннами репчатого лука на российско-казахстанской границе вблизи города Петухово Курганской области. В ходе контроля таможенники установили, что на товарах отсутствует маркировка: не указаны данные о производителе, количестве и сроке годности овощей. По факту нарушения порядка ввоза подкарантинной продукции представителями Россельхознадзора возбуждено дело об административном правонарушении, репчатый лук вернули в Республику Казахстан.

При контроле другого автомобиля с 20 тоннами моркови, таможенники обнаружили фиктивную поставку. Сотрудники таможни установили, что организация, которая была указана в товаросопроводительных документах как получатель товара, согласно данным ФНС России не ведет торговлю. Товар также вернули в Казахстан.