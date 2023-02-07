Более 1 млн га засеют в Тюменской области зерном и травой в 2023 году

Более 1 миллиона гектаров засеют в Тюменской области в 2023 году, из них зерновыми и зернобобовыми культурами почти 728 тысяч гектаров (+15 тысяч гектаров), свыше 256 гектаров кормовыми культурами, около 34 тысяч гектаров отведено под технические культуры, более 8 тысяч гектаров (+108 гектаров) - под картофель и еще свыше 1 тысячи гектаров - под овощи открытого грунта, сообщает департамент АПК.

Площадь посева при этом увеличится на 6 тысяч гектаров по сравнению с 2022 годом. Прибавку обеспечит вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемой пашни.

На тюменских полях аграрии выращивают пшеницу, овес, ячмень, горох, кукурузу, рапс, лен, картофель, капусту, свеклу, морковь, лук. Также несколько хозяйств области имеют экспериментальные посевы подсолнечника и горчицы.

Сегодня в Тюменской области пашня составляет 1,2 миллиона гектаров. Используется больше 92 процентов и тюменские аграрии планомерно двигаются практически к 100-процентному освоению земель. Только за последние 6 лет в области введено более 19 тысяч гектаров ранее неиспользуемой пашни. По планам до 2031 года в оборот будет введено еще более 10 тысяч гектаров сельхозземель.