Тюменская компания придумала, как недорого убрать воду из дворов после дождей

Тюменский завод гофротруб заключил контракт на поставку инновационной продукции для монтажа систем для сбора и отвода ливневых стоков во всех городских округах. Теперь разработку компании будут использовать при благоустройстве дворовых территорий Тюмени.

Производство гофротрубы диаметром 63 мм и сопутствующих комплектующих к ней запущено в 2015 году. В качестве поддержки предпринимательства из облбюджета на реализацию проекта выделили 4 млн рублей, еще 6 млн – собственные инвестиции, сертифицировать продукцию, получить патент на изобретение и провести маркетинговое исследование помогли сотрудники Технопарка, резидентом которого компания является с этого года.

Разработка представляет собой полиэтиленовые трубопроводы и технологические колодцы-водоприемники с особой дренажной системой, которые хорошо выдерживают низкие температуры.

"Изготовленные путем спайки труб и оснащенные специальными отверстиями, системы позволяют собирать с территории ливневую или талую воду, которая постепенно распределяется в почве в горизонтальном направлении. Пробный монтаж мы проводили в частном секторе, на парковочных, дворовых и межквартальных территориях – устанавливали дренажные системы в местах большого скопления ливневых стоков из расчета 200-250 квадратных метров на один комплект", - комментирует директор Тюменского завода гофротруб Виктор Перекрестов.

По оценкам специалистов, инновационные дренажные системы тюменского производителя быстро зарекомендовали себя как альтернативное решение проблемы с водоотведением.

"Завод гофротруб предложил использовать нестандартные дренажные системы, которыми мы обеспечили качественный отток воды на локальных объектах, там, где недоступна ливневая канализация. Опытная эксплуатация показала хорошие результаты. Отмечены высокий уровень трубопроводов по техническим характеристикам, удобство монтажа и надежность эксплуатации, - подтвердил руководитель управы Центрального административного округа Владислав Черкашин. – Также была просчитана и экономическая составляющая – стоимость инновационных тюменских дренажных систем оказалась ниже типовых российских".

За 2017-2018 годы на 13 дворовых и межквартальных городских территориях было установлено 72 дренажных колодца. В 2019 году в рамках программы по благоустройству территорий сотрудничество с производителем будет продолжено.

"В условиях, когда мы ориентированы на внедрение отечественных разработок и сокращение бюджетных затрат на содержание городского хозяйства, такие инновационные решения становятся незаменимым инструментом, позволяющим качественно улучшить городскую среду, - отмечает глава города Тюмени Руслан Кухарук. - Приятно, что технология, успешно зарекомендовавшая себя в реальных условиях эксплуатации, разработана и изготовлена на тюменском предприятии. Уверен, что она найдет применение и в других муниципалитетах Тюменской области и за ее пределами".

Тюменский завод гофротруб продолжает развиваться. Запустив первую линию производства, предприятие изготавливает 30 км полиэтиленовой трубы в месяц. До конца года будет введена в эксплуатацию серия дренажных колодцев с усиленными стенками. В дальнейшем компания планирует наладить производство трубопроводов диаметром 110 мм и выйти уже со всей линейкой на рынок Омской, Челябинской и Свердловской областей.

По информации http://www.tyumen-technopark.ru