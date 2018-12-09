Цифровые технологии внедряются на тюменских промышленных предприятиях

Специалисты тюменской компании НИПИГАЗ разработали и внедряют на площадке программно-аппаратный комплекс поддержки инспекций, который включает очки дополненной реальности, планшет и выносные камеры для осмотра труднодоступных мест.

"Программно-аппаратный комплекс поддержки инспекций, или сокращенно ПАКИП, позволяет как планировать задачи инспектирования стационарно, так и проводить инспекции на самом оборудовании, фиксируя все результаты он-лайн, используя мобильный рабочие места", – сообщил менеджер проекта НИПИГАЗа Илья Губарев.

При этом комплекс включает в себя и стационарное рабочее место инспектора, где можно провести пост-обработку результатов проверки и приложить копии документов. Рабочее место руководителя, также входящее в состав системы, позволяет передать текущее состояние и статус инспекций и получать оперативную сводку по результатам, пишет "Тюменская область сегодня".