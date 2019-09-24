"ЗапСибНефтехим" начал производство пропилена

В Тобольске наладили выпуск пропилена, который будет направлен на полимеризацию для производства полипропилена, сообщает пресс-служба "СИБУРа".

"В сентябре мы получили свой первый пропилен с установки пиролиза мощностью 500 тыс. тонн пропилена и 1,5 млн тонн этилена в год", - рассказал директор производства пиролиза "ЗапСибНефтехима" Дмитрий Соколов.

В марте на установке полипропилена комплекса "ЗапСибНефтехим" получили первые гранулы продукции. Проектная мощность: около 500 тыс. тонн полипропилена в год. Технология позволяет выпускать все типы полипропилена, представленные во всех сегментах рынка, в том числе специальные марки.

После запуска "ЗапСибНефтехима" суммарный объем производимого полипропилена на тобольских предприятиях СИБУРа (включая действующее полимерное производство "СИБУР Тобольска") составит 1 млн тонн полипропилена в год. Это крупнейшая мощность в России и одна из крупнейших в мире.

Полипропилен "ЗапСибНефтехима" станет сырьем для производства широкой линейки полимерной продукции от медицинских изделий и предметов личной гигиены до геотекстиля, труб для горячего водоснабжения, тары и упаковки. В целом продукция "ЗапСибНефтехима" будет играть важную роль в развитии несырьевого экспорта и замещении существующего импорта полимеров в основном из Китая и Европы, позволяя заместить по разным продуктам от 85% до 95% импортного ассортимента.