Тюменские предприятия будут развивать промышленный туризм в 2025 году

В 2025 году стать открытыми для гостей планируют заводы Тюмени и Тюменского района, но и Ялуторовска. К промтуризму собираются примкнуть предприятия, задействованные в строительной сфере.

Руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов уверен, что промышленный туризм будет продолжать свое развитие. В регионе уже два года подряд реализуют отдельное образовательное мероприятие, на которое приглашают промышленные предприятия и представителей малого и среднего бизнеса. Практики и эксперты учат их разрабатывать маршруты. Поднимаются вопросы нейминга, продвижения турпродуктов.

По словам Дмитрия Пухова, на данный момент туроператоры Тюменской области организуют около 20 экскурсий на разные предприятия, в том числе знакомят с кондитерским производством.

В дальнейшем приток новых партнеров, которые сейчас активно работают с туристами, Тюменская область получила благодаря участию во Всероссийском акселераторе Агентства стратегических инициатив “Открытая промышленность”. Пустить на свои площадки туристов по его итогам в 2022 году решили пять предприятий.

“Производство стеклянной тары – захватывающее зрелище. Единственный производитель стеклотары в Уральском федеральном округе – “Стеклотех” предлагают свои экскурсии. Еще одна компания “Свеза” занимается производством фанеры. Когда мы впервые были на этом предприятии, то узнали, что там даже березы принимают СПА. Здесь рассказывают о технологии подготовки древесины, которая впоследствии становится всем известным строительным материалом. Одно из технологичных предприятий, полюбившимся детям, – это “Тюмень прибор”. На нем занимаются сборкой различных электроустановок. Гости могут даже попробовать сделать что-то сами в рамках этой экскурсии”, – перечислил несколько предприятий Дмитрий Пухов.

Отдельный стимул развитию промтуризма в регионе добавил турпродукт “Город открытий”, который получился в содружестве Тюменской области и Комитета по туризму города Москвы. Сейчас по нему реализуются три направления, - сообщает Тюменская линия.