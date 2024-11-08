Группа компаний "Уральская Сталь" летом успешно запустила новый завод

Во время празднования Дня металлурга губернатор Оренбургской области Денис Паслер и генеральный директор УК "Уральская Сталь" Денис Сафин запустили работу Новотроицкого трубопрокатного завода.

Стратегия устойчивого развития

Комбинат "Уральская Сталь", на территории которого открыли Новотроицкий трубопрокатный завод, является крупнейшим производителем стали в России. На предприятии выпускают литые изделия весом до 100 тонн и более. Продукция комбината использовалась при строительстве таких значимых инфраструктурных объектов, как "Лахта-центр" в Санкт-Петербурге, мост на остров Русский в Приморском крае и Благовещенский мост в Амурской области.

В рамках стратегии устойчивого развития "Уральская Сталь" делает акцент на трех ключевых направлениях: экономическая эффективность, социальная ответственность и экологическая устойчивость. Комплексный подход обеспечивает эффективное развитие компании и её вклад в защиту окружающей среды и поддержание общественных инициатив.

В ходе торжественного открытия нового трубопрокатного производства генеральный директор УК "Уральская Сталь" Денис Сафин рассказал, что объект был возведен всего за 2 года. Бесшовные трубы, которые будут выпускаться на трубопрокатном заводе, пойдут для всех отраслей рынка. Потенциальная мощность предприятия составляет 250 тысяч тонн труб в год.

Инвестиции в модернизацию

"Уральская Сталь" планирует стать не просто лидером в своей отрасли, но и придерживаться стратегии устойчивого развития. Стремление к постоянным изменениям, улучшению и инновациям создаст не только конкурентные преимущества и поможет обеспечить стабильное будущее для компании, её сотрудников и жителей региона в целом.

Инвестиционная политика "Уральской Стали" во многом основывается на закупке и использовании самого передового оборудования. Компания планирует потратить на техническую модернизацию предприятий группы компаний более 150 миллиардов рублей. Кроме того, сотрудничество с университетами и исследовательскими центрами для создания инновационных решений, поможет не только улучшить производственные показатели, но и способствовать устойчивому развитию региона в целом.

Создание образовательных программ на базе вузов и колледжей даст возможность студентам получить опыт работы на современном оборудовании. Эти меры помогут формировать новое поколение специалистов, готовых к вызовам современности и способных к внедрению инноваций в металлургическую отрасль. Компания заинтересована, чтобы на производство приходили грамотные, замотивированные кадры, которые вырастут в профессионалов.

"Мы являемся партнерами трех колледжей, которые участвуют в программе "Профессионалитет". И это только часть нашей работы по подготовке кадров. Мы также сотрудничаем с новотроицким филиалом МИСИС", - отметил Денис Сафин.

Экологическая устойчивость

Сохранение природных ресурсов и поддержание экосистемы – один из главных приоритетов компании. Для этого компания внедряет новые технологии очистки выбросов и переработки вторичных материалов. Проекты по улучшению энергоэффективности производственных процессов помогут снизить потребление энергетических ресурсов, что также положительно скажется на экологической обстановке региона.

По словам Дениса Сафина, на предприятиях "Уральской Стали" реализуются одновременно 4 инвестиционных проекта с объемом вложений в 130 миллиардов рублей. Например, проект по газоочистке - компания планирует кардинально решить проблему выбросов в сталеплавильном цеху комбината. Ежегодно на мероприятия по охране окружающей среды выделяется триста миллионов рублей.

Социальные проекты

Активно развивается программа мотивации сотрудников, уделяется внимание их профессиональному развитию и созданию комфортной рабочей среды. Компания такими мерами планирует не только удержать квалифицированные кадры, но и привлечь новые таланты. Другим важным аспектом станет активное внедрение инициатив по улучшению безопасности труда, что станет приоритетом для повышения общего уровня удовлетворенности сотрудников. Уральская Сталь строит новые объекты, проводит масштабные ремонты городских объектов, занимается жилищным строительством для сотрудников комбината в Новотроицке.

"Комфортные условия труда для сотрудников – наш приоритет. Мы строим два многоквартирных дома для сотрудников комбината", - заявил Денис Сафин.

Таким образом, развитие предприятий Группы компаний "Уральская сталь" и запуск нового трубопрокатного завода открывает перед металлургической отраслью России новые горизонты развития. Развитие предприятий во многом базируется на стремлении расширить географию поставок продукции.

Руководство "Уральской Стали" полагает, что благодаря этим шагам будет обеспечена не только экономическая стабильность, но и высокий уровень жизни сотрудников предприятий, которые составляют значительный процент жителей регионов присутствия.