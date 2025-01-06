По итогам 2024 года тюменская промышленность показала рост

Особую роль в росте тюменской промышленности сыграли предприятия, которые специализируются на производстве нефтепродуктов и химических продуктов, а также компании по выпуску оборудования. Часть из них расширяла производственную линейку, в том числе за счет сотрудничества с российскими и зарубежными заводами.

- Производственные стандарты всегда были достаточно высокими, тем не менее, всегда полезно своими глазами увидеть, как работают предприятия схожего с нами профиля в других странах, - говорит генеральный директор ООО "Кенера" Олег Федоровских. - Как говориться, совершенству нет предела, поэтому в этом году много внимания уделили оптимизации внутренних процессов. В том числе благодаря этому, смогли поставить в серийное производство систему верхнего привода. Кроме того, подготовленные визиты на зарубежные предприятия - это хороший шанс на заключение деловых контактов.

После посещения Китая "Кенере" удалось договориться о сотрудничестве по комплектующим с одним из местных заводов. В планах на 2025 год работа над программными продуктами, также приступили к производству металлических конструкций для крупного нефтехимического комплекса. Одним из приоритетов в деятельности предприятия станет развитие собственного учебного центра. Поэтому взаимодействие с Тюменским индустриальным университетом и с другими специализированными учебными заведениями должны выйти на новый уровень.

За последние пять лет индекс промышленного производства в регионе вырос в один и три десятых раза, а в обрабатывающих производствах – в один и девять десятых раза.

По материалам департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.