Тюменская ОКБ №2 - в тройке лидеров по количеству рентгенэндоваскулярных операций

Департамент здравоохранения Тюменской области

Тюменская областная клиническая больница №2 занимает вторую позицию среди российских медучреждений по количеству рентгенэндоваскулярных операций, выполненных пациенткам с миомой матки. В 2019 году было проведено 293 подобные операции. Лидирующие позиции больница удерживает третий год подряд, сообщает пресс-служба ОКБ2.

Эндоваскулярная хирургия – это высокотехнологичный метод хирургического внутрисосудистого вмешательства, проводимый специальными инструментами через небольшой прокол артерии под контролем лучевой визуализации. Благодаря малоинвазивности, лечебные или диагностические вмешательства можно проводить пациентам с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями и практически в любом возрасте.

Во время операции через прокол в артерии к матке проводится специальный катетер, который определяет, какой сосуд питает миому матки. Затем через него же этот сосуд и "перекрывают" для доступа крови. Кислород в опухоль перестает попадать и она начинает уменьшаться.

"В результате процедуры у женщины сохраняется способность деторождения и нет опасности преобразования миомы в раковую опухоль", - комментирует руководитель нейрососудистого центра Дмитрий Некрасов.

Операцию применяют только при определённых видах миомы на основании тщательного обследования и консультаций гинеколога и эндоваскулярного хирурга. В ОКБ №2 отработана маршрутизация пациенток с миомой матки, благодаря этому около 300 женщин в год получают данный вид высокотехнологичной медицинской помощи.