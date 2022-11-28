На Технопарке в Тюмени озеленят крышу

Победитель всероссийского конкурса отечественных разработок тюменского форума Innoweek компания "ИнтелРуф" собирается озеленить около тысячи "квадратов" над Технопарком в Тюмени.

Компания входит в число резидентов бизнес-инкубатора Технопарка развивает инновационные технологии кровельного и террасного озеленения.

"Прорабатывается проект по устройству живой зеленой кровли на крыше Тюменского Технопарка. На площади около 1000 м2 разместится зеленый оазис, который снизит затраты на обогрев здания, ведь слой субстрата создает дополнительную тепло- и шумоизоляцию. Будет уменьшена и нагрузка на ливневую канализацию. Строение приобретёт большую экологичность и новые полезные пространства для работы и отдыха", - отмечается на сайте департамента инвестполитики ТО.

Уникальность решения — в создании на крыше зданий зелёных "ковров" из седумных матов. Они сформированы из сортов растений, которые предполагают минимальный уход - лишь 2 раза в год, не требуют дополнительных затрат на полив и обрезку, что позволяет увеличить жизненный цикл такой посадки до десяти лет.

Специалисты прорабатывают основные критичные показатели и готовят оптимальный по весовым, дренажным и питательным характеристикам субстрат. Учитывают обеспечение необходимого остаточного количества влаги для поддержания жизнедеятельности растений даже в период засухи до 2 месяцев. А также отвод излишней влаги с основания крыши. В результате выращивают растительный слой, полностью акклиматизированный к самым суровым зимним условиям зимовки на крыше. Подбирают сорта в цветовой гамме, что придаёт особый эстетический внешний вид пространства.

"Реализацию проекта по выращиванию седумных матов мы начали в 2019 году в стенах "Западно-Сибирского инновационного центра", став его резидентами. Уже через год мы получили поддержку Фонда Содействия инновациям Российской Федерации в области энергосберегающих технологий и успешно продолжили реализацию проекта", - комментирует Станислав Реутов, руководитель компании.

За три года с господдержкой, в том числе и благодаря национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", проект вырост от идеи до производства. Инноваторы вышли на соседний с Тюменским регионом рынок, озеленяют гостиницы и другие объекты в Омской и Свердловской области. В Тюменской области пилотной площадкой по озеленению в сентябре 2021 года были крыши техсооружений на набережной - они стали первыми объектами, на крыше которых высажены вечнозеленые растения.