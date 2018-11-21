Депутаты Тюменской гордумы обсудили готовность жилфонда к отопительному сезону

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Готовность жилищного фонда Тюмени к осеннее-зимнему периоду обсудили на заседании комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Тюменской городской думы. Речь зашла о том, сколько жилых домов успешно прошли проверку в преддверии отопительного сезона 2018‒2019.

В департаменте городского хозяйства напомнили, что в Тюмени 3 821 многоквартирный дом подключен к централизованной системе отопления. В этом году на проверку в специальную комиссию при администрации города заявилось 406 организаций, в управлении которых находится 3 709 многоквартирников. Около 80 % домов проверку прошли успешно, остальные 20 % (примерно 700 домов) к отопительному сезону не готовы.

Что до 112 многоквартирных домов, которые вообще не проверялись, то по 56 из них управляющие организации не заявлялись на комиссию, еще по 56 предоставлены не все документы.

Директор департамента городского хозяйства Семён Тегенцев сообщил, что управляющие организации, в ведении которых эти непроверенные дома, будут привлечены к административной ответственности – необходимые обращения направлены в Госжилинспекцию.

Депутаты поинтересовались, как решается вопрос с управляющими организациями, объекты которых получили отрицательное заключение при проверке.

По "не готовым" домам, в которых есть доля муниципальной собственности, администрация инициирует процедуру смены управляющей компании. Однако эта инициатива не всегда находит поддержку среди жильцов, которые могут в целом доверять своей управляющей компании, пояснил чиновник. Также он отметил, что среди домов, не получивших паспорта готовности в полном объеме, есть те, где невозможно провести проверку - как правило, это аварийный жилищный фонд. Случаев лишения управляющей компании лицензии из-за нарушений по подготовке к отопительному сезону в Тюмени не было.

В беседе с журналистами председатель комиссии Юрий Баранчук отметил, что паспорт готовности многие дома не получили из-за задолженности перед ресурсоснабжающими организациями - по федеральному закону одним из условий является отсутствие долгов. Однако акт готовности у них есть. "Нужно понимать, акт готовности и паспорт - разные вещи. Акт готовности подтверждает, что дом технически исправный, сети исправны, работы все проведены, и оснований для того, чтобы не подавать тепло в этот дом, нет. Есть порядок административного воздействия со стороны Жилищной инспекции к этим управляющим компаниям, направленный на то, чтобы жители этого дома не имели или погасили задолженность", - пояснил депутат.

В дальнейшем ситуация изменится: "ресурсники" заключат прямые договоры с населением. Например, "Водоканал" давно работает по такой схеме. Около 500 жилых домов Тюмени уже перешли на прямые расчеты с поставщиками тепла. "Давайте эту зиму посмотрим, как будет проходить договорная кампания, а в следующем году подведем некий итог: как было, как стало, как отразилось на получении паспортов готовности к новому отопительному сезону", - предложил Баранчук.

Отметим, что теплоснабжающие организации города, это 18 компаний, прошли проверку в преддверии отопительного сезона успешно и получили паспорта готовности. По итогам проверки Ростехнадзором 2 ноября выдан паспорт готовности города к отопительному периоду.