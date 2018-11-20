В тюменском селе установили инновационную мачту. Почти как в Массачусетсе

Первая композитная мачта связи "Ростелекома" установлена в селе Малахово Викуловского района. На все работы специалисты потратили два дня. На монтаж из конструкций из железа или аллюминия прежде требовалось не менее двух недель.

Мачта связи нового поколения позволит оказывать телекоммуникационные услуги на более качественном уровне. Жители Малахово, а в скором времени и Скрипкино, смогут воспользоваться не только услугами скоростного интернета и телефонной связью, но и подключить интерактивное телевидение "Ростелекома", а также другие цифровые сервисы.

Директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком" Владимир Барвинский:

Установка такой мачты – уникальное событие для нашей компании. Пилотный проект важен для наработки опыта и тестирования новых технологий. Создавая инфраструктуру связи при помощи инновационных технологий, мы максимально быстро расширяем спектр телеком-возможностей для жителей малых населенных пунктов.

Необходимость реконструкции сооружений связи В Малахово вызвана особенностями ландшафта. Первоначально линия связи, протяженностью более 10 км, проходила через болотистую местность. Из-за особенностей топографии возникали проблемы с проходимостью автотранспорта и ремонтом.

Композитная мачта связи высотой 25 метров представляет собой стеклопластиковую конструкцию повышенной прочности, цельные или модульные трубы. Малый вес и разборность позволяют легко транспортировать и устанавливать трубы. Использование композитных материалов решает проблему защиты от коррозии, крайне важную сегодня для телекоммуникационной отрасли при обслуживании мачт связи. Изготовлена мачта новосибирским заводом "Электромаш" по заказу Ростелекома.

Впервые полностью композитная мачта связи установлена в 2017 году компанией CSSI в Массачусетс. За свою разработку компания была награждена престижной премией "Тибби". Эта премия вручается представителям малого бизнеса США с 2006 года за инновационные разработки, имеющие большую практическую ценность для страны.