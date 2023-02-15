В ТИУ открыли аудиторию для изобретателей

10:14 15 февраля 2023
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В Тюменском индустриальном университете при поддержке ПАО "Газпром нефть" открыли проектную аудиторию, оборудованную  для учебы студентов программы профессиональной переподготовки "Honors Track", сообщает пресс-служба вуза.

Аудитория находится в Высшей инженерной школе EG. Honors Track нацелен на подготовку инженеров-изобретателей в нефтегазовой индустрии.  Обучение бесплатное, но нужно пройти отбор

В этом году впервые в числе участников Honors Track не только студенты ТИУ, но и ТюмГУ. По окончании программы слушатели получат диплом о профессиональной переподготовке гособразца, а также возможность трудоустроиться в ведущие нефтегазовые компании. По словам руководителя Центра проектного обучения ВИШ EG. Вадима Довбыша, они "востребованы работодателем еще до завершения своего обучения и готовы воплощать свои инновационные проекты".

Теги: Газпром нефть , инновационные технологии , образование , ТИУ
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