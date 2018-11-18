Завод в Боровском расширяет производственные мощности

Западно-Сибирский завод блочного технологического оборудования ("ЗБТО"), расположенный в поселке Боровский Тюменского района, в 2019 году собирается увеличить производственные мощности путем обновления оборудования и запуска новых цехов.

Как рассказал генеральный директор завода Виктор Гейнбихнер, на предприятии уже установили второй станок плазменной резки металла и три десятка сварочных автоматов. Часть площадей завод арендует, но уже в следующем году здесь планируют построить покрасочный цех площадью 500 кв.м., а к лету поставить каркас основного цеха на 3000 кв.м.

Отметим, за четыре года работы предприятие "ЗБТО" продемонстрировало стабильные темпы роста производства. Если в 2015 году было произведено продукции на 240 млн рублей, то в 2018 году ожидается, что объемы превысят 1 млрд рублей, сообщили в управлении информационной политики и информатизации администрации Тюменского района.

"ЗБТО" является производственной площадкой группы компаний "ПромТехИнжиниринг", которая занимается проектированием, изготовлением, строительством и сервисным сопровождением объектов топливно-энергетического комплекса. Завод в Боровском выпускает блочно-комплектные устройства, каркасно-панельные здания, насосные станции, объекты электро-, тепло-, воздухоснабжения, установки пожаротушения, типовые блоки, трубопроводные узлы, металлические конструкции и другие виды продукции. Вся она имеет необходимую сертификацию, включая сертификаты соответствия техническим регламентам Таможенного союза и сертификаты пожарной безопасности. В числе партнеров компании - Газпром, Роснефть, Новатэк.