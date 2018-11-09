Региональный чемпионат WorldSkills Russia пройдет в Тюмени и Тобольске

VI открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) пройдет с 28 ноября по 2 декабря в двух городах Тюменской области. На этот раз кроме областного центра площадкой для него станет Тобольск.

За звание лучшего в более чем сорока компетенциях поборются студенты образовательных организаций среднего профессионального образования и молодые рабочие младше 22 лет. Среди направлений — "Малярные и декоративные работы", "Разработка мобильных приложений", "Кузовной ремонт" и многие другие.

В некоторых компетенциях свое мастерство продемонстрируют и юниоры в возрасте 16 лет и моложе. Также в рамках чемпионата впервые состоятся соревнования по новому направлению – "Навыки мудрых". Здесь будут состязаться профессионалы старше 50 лет.

На тобольской площадке пройдут соревнования в таких компетенциях, как "Лабораторный химический анализ", "Сантехника и отопление", "Электромонтаж", "Ветеринария" и "Промышленная автоматика", сообщили в тюменском центре занятости.