Миллион рублей и переходящее знамя получил Ярковский район за лучшие показатели в АПК Тюменской области

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Ярковский район достиг наивысших показателей среди муниципалитетов трех сельскохозяйственных зон Тюменской области. Переходящее знамя за успехи в труде глава региона Александр Моор передал председателю думы Ярковского района Виктору Залесову и начальник отдела сельского хозяйства муниципалитета Виктору Алемасову.

Ярковский район также занял первое место в соревновании муниципальных районов во второй сельскохозяйственной зоне. За победу он удостоен диплома I степени и денежной премии в размере одного миллиона рублей. Торжественное вручение состоялась 8 ноября на церемонии награждения лучших аграриев области и празднования Дня работника сельского хозяйства.

Поздравляя аграриев, Александр Моор подчеркнул их профессионализм, ответственность и трудолюбие:

Даже в сложных климатических условиях по урожайности овощей открытого грунта Тюменская область заняла первое место в России, а по урожайности картофеля, зерновых и зернобобовых культур сохранила лидерство в Уральском федеральном округе. Большая коллективная победа земледельцев заслуживает глубокого уважения, огромной признательности и почета!

Также губернатор отметил заслуги специалистов отраслей животноводства, рыбоводства, перерабатывающей промышленности, которым удалось добиться роста показателей, повысить качество продукции и обеспечить продовольственную безопасность региона.

В первой сельскохозяйственной зоне победу праздновал Заводоуковский городской округ. Муниципальному образованию также был вручен диплом I степени и денежная премия – 1 млн 200 тыс. рублей.

За первое место в соревновании муниципальных районов в третьей сельскохозяйственной зоне наградили Бердюжский район (диплом и денежная премия – 900 тыс. рублей).

Первыми в области завершили уборку урожая зерновых и зернобобовых культур аграрии Сорокинского района. Земледельцам выделили денежную премию в размере 600 тыс. рублей.

Также в этот день награды получили сельхозпредприятия, главы хозяйств различной специализации и работники сельского хозяйства – всего порядка 120 награжденных в 50 номинациях, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.