В бизнес-инкубаторе Тюменского технопарка пять новых компаний

На заседании экспертного совета в Тюменском технопарке для бизнес-инкубатора было отобрано пять компаний с разработками в сферах нефтесервиса, приборостроения и информационных технологий.

Компания "Орион" представила разработку "Орион – автономное устройство порошкового пожаротушения"с расчетом на запуск производственного участка в Тюмени. Тюменская компания "Жилищный стандарт", которая работает уже в 39 субъектах РФ, презентовала проект автоматизации деятельности управляющих и ресурсоснабжающих организаций. ООО "Русский дистрибьютор" представил проект "Блокчейн BIA — блокчейн, предназначенный для малого, среднего, крупного бизнеса, производственных, государственных и муниципальных предприятий, который призван решить проблему дорогих и долгих транзакций.

Команда ООО "Бипэй" уже успешно реализовала один проект в Бизнес-инкубаторе – "Детские часы "Маяк" (ООО "Маяк"), а на прошедший совет вышла с разработкой "Средства для бесконтактной оплаты BePay", который предполагает оплату при помощи специальных браслетов, брелоков, часов для детей и подростков. ООО "Инновационные технологии" намерены оказывать сервисные услуги по предоставлению актуальной информации по геолого-техническим характеристикам скважины.

До конца года в Тюменском технопарке планируют провести еще два экспертных совета. Сейчас идет процесс сбора заявок и подготовки документации для презентации экспертам.