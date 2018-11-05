В Тюменской области фиксируется рост реальной заработной платы

Размер реальной заработной платы одного работника в Тюменской области в январе-августе 2018 года вырос на 8,6% в сравнении с соответствующим периодом 2017 года, сообщает управление Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу.

Согласно статистическим данным, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в Тюменской области составила в январе-августе 2018 года 44 тыс. 20 рублей, что на 11% больше, чем за соответствующий период прошлого года, пишет ИА "Тюменская линия".

В сельском хозяйстве и смежных отраслях среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника превысила 24 тыс. рублей, в сфере обрабатывающих производств этот показатель составил более 47 тыс. рублей, в строительстве - более 41 тыс. рублей.

Наибольшая среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника зафиксирована в сфере добычи полезных ископаемых - более 118 тыс. рублей.