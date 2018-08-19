В тюменской агрофирме КРиММ собирают первый урожай моркови

Уборка моркови ранних сортов стартовала на агрофирме КРиММ Упоровского района. Урожайность корнеплода в хозяйстве на сегодня составляет около 40 тонн с гектара.

Как отметил генеральный директор предприятия Геннадий Рязанов, в технологическом процессе производства моркови правильная уборка является наиболее трудоемким этапом.

"Мы стремимся к тому, чтобы корнеплоды были максимально питательными и долго хранились при необходимых условиях", - заявил он.

Также ведется обмолот озимой продовольственной пшеницы сорта "Новосибирская-51". Дожди осложняют работу, поэтому аграрии особенно активно работают в погожие дни. Ожидается, что урожайность составит не меньше 40 центнеров с гектара, сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области.

Полным ходом в агрофирме идет и реализация инвестиционного проекта - строительство завода по переработке картофеля на 30 000 тонн. Идет выравнивание полов в помещениях.