Есть на кого равняться

В общей динамике российского рынка продукции АПК около 90% прироста всего агропромышленного комплекса в России до 2024 года обеспечат несколько секторов. Среди них производство зерновых, растительных масел, масличных, свинины, птицы, молочных продуктов, продуктов мясопереработки, кондитерских изделий и кормов для животных.

В качестве наиболее привлекательной инициативы, способной привлечь в сельскохозяйственную отрасль существенный объем инвестиций, определена инициатива по созданию кластера глубокой̆ переработки зерна. Совокупный профицит зерна в соседних регионах по итогам 2019 года составил 1,1 млн тонн. В рамках зернового кластера будет создана инфраструктура хранения и перевалки зерна, способная аккумулировать зерно из соседних регионов для дальнейшей глубокой переработки и для обеспечения кормами растущей животноводческой отрасли области.

На производстве зерновых культур специализируется одно из успешных сельскохозяйственных предприятий Тюменской области, оно находится в селе Упорово. ООО "Агрофирма КРиММ" существует с 1999 года. Ее основателем и бессменным директором является Геннадий Рязанов. История этого предпринимателя чем-то похожа на историю Золушки. До 1991 года он работал учителем в школе, вел занятия по физической культуре, а параллельно создал крестьянское хозяйство "НИВА", которое успешно развивалось и позже превратилось в полноценную агрофирму.

На сегодняшний день империя Рязанова представляет собой многоуровневую структуру, в состав которой помимо сельскохозяйственных угодий в Упорово входят овощехранилище, сеть фирменных магазинов в Тюмени, филиалы в ХМАО и ЯНАО, а также завод по переработке картофеля. Основная специализация предприятия — это производство продовольственного и семенного картофеля, зерновых, рапса, овощей открытого грунта, салатов.

Геннадий Александрович регулярно проводит на своем предприятии различного рода модернизации, внедряет новые технологии и инвестирует в инфраструктуру:

"Более 70 миллионов рублей было затрачено на то, чтобы улучшить логистику от поля до хранилища. Мы переоборудовали технику, докупили приемные бункера. Если раньше погрузка и разгрузка КамАЗа весом 24 тонны проходила за 20 минут, то теперь — за пять. В результате овощехранилища "КриММа" принимают в сутки до 5 тысяч тонн продукции".

Сам Рязанов объясняет свой успех следующими словами:

"Мы пытались ломать стереотипы. На Западе такого нет: там одна компания производит семена, другая выращивает овощи, третья перерабатывает, четвертая продает. А мы делаем все! И кто скажет, что это неправильно — не соглашусь. Время доказало нашу правоту: мы хотим зарабатывать, а деньги появляются только в конце цепочки. Зачем же нам отказываться от них? "Тойота" ведь тоже все производит и продает сама. Вот и мы — не "Тойота", конечно, но денег заработать не против".

1tmn.ru

Валовый сбор продукции предприятия в 2020 году составил 162 822 тонны. Исходя из этих цифр, можно сказать, что агрофирма Рязанова является одним из крупнейших производителей картофеля и овощей не только в Тюменской области, но и в России. Возможно, вы удивитесь, но в чипсах Lay’s и в российских ресторанах McDonald’s картофель именно с этих полей!

По информации с портала "За честный бизнес", оборот агрофирмы в 2020 году составил почти 2 млрд, это на 407,8 млн рублей больше, чем в 2019 году. Учитывая данные, можно с уверенностью сказать, что Тюменская земля дает возможности для роста всем, кто трудится на ее благо.

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