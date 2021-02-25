Владимир Якушев оценил реализацию инвестпроектов в Упоровском и Голышмановском районах

Фото - http://uralfo.gov.ru/

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор 24 февраля с рабочей поездкой посетили Ялуторовский и Упоровский районы, а также Голышмановский городской округ.

Высокие технологии и картошка

1 /3

В Упоровском районе полпред и глава региона осмотрели производство пищевой продукции на заводе по переработке картофеля "Агрофирмы "КРиММ". Как сообщили в компании, аналогов у завода в России пока нет.

Строительство завода началось в 2017 году. Инвестпроект стоимостью около 1,2 млрд рублей с использованием механизма льготного инвестиционного кредитования реализован в короткие сроки.

Генеральный директор "Агрофирмы "КРиММ" Геннадий Рязанов подчеркнул, что поддержка правительства Тюменской области составила 25% от сметной стоимости. Он назвал это существенной помощью и мотивирующим фактором, который позволил приступить к строительству завода, сообщает пресс-служба полпреда.

Высокотехнологичное производство разместилось на площади в 11,5 тыс. кв. метров. Работают на предприятии около 50 человек. Всю линию по переработке картофеля обслуживает один оператор. Ручной труд используется только на стадии упаковки продукции. Здесь производится продукт по технологии "Fresh Cut" очищенный и в кожуре, разных видов нарезки, пастеризованный картофель "Half-Cooked", а также с добавлением различных соусов.

За 2020 год продано 1 275 тонн переработанного картофеля. Основные покупатели готовой продукции - крупный ритейл, также поставки осуществляются в детсады региона и Тюменский комбинат школьного питания. Сейчас ведутся переговоры об увеличении поставок продукции завода в торговую сеть "Пятерочка", в планах -обеспечивать свежими и пастеризованными овощами Балтийский флот.

Владимир Якушев отметил, что КРиММ достаточно успешное предприятие: "Правительство региона абсолютно правильно поддержало этот проект. Профессиональный состав компании позволяет с уверенностью говорить о том, что на российском рынке они точно не потеряются с учетом того, что такого продукта в России практически нет".

Комплексные инвестиции

В Голышманово Якушев и Моор оценили реализацию инвестпроектов "Рускома" и "Дамате". Первый завершает строительства комплекса выращиванию и переработке бройлеров мощностью 40 тыс. тонн в год, второй на базе молочного комплекса в Тюменской области ведет проект в области генетики крупного рогатого скота.

Проект "Рускома" охватывает Юргинский район и Голышманово. Уже построены практически все объекты комплекса: комбикормовый завод, племрепродуктор, инкубаторий, пять площадок откорма из семи, убойный цех, вся инфраструктура, завершена модернизация элеватора. В целом на предприятии трудоустроен 801 человек. В голышманово возведено три многоквартирника для новых сотрудников компании. С аграрным университетом Северного Зауралья достигнуты договоренности о создании корпоративной группы, в которой под конкретное производство будут готовить кадры.

1 /1

"Появление на сельских территориях инновационных предприятий, создание новых рабочих мест на высокотехнологичных агропроизводствах меняет к лучшему качество жизни людей, повышает престиж крестьянского труда", - считает Владимир Якушев.

На молочно-товарном комплексе "Дамате" Владимир Якушев и Александр Моор ознакомились с проектом в области генетики крупного рогатого скота на базе молочного комплекса в Тюменской области. В рамках проекта "Дамате" планирует внедрить на комплексе геномное тестирование, ЭКО, пересадку эмбрионов. Проект предусматривает организацию геномного тестирования КРС на регулярной основе, запуск собственной эмбриональной лаборатории, открытие генетического центра по производству нетелей и учебного центра для специалистов. Разработанный стратегический план будет реализован в течение пяти лет, к концу этого периода он достигнет окупаемости.

1 /2

Благодаря проекту компания рассчитывает получить 3,8 тысячи высокопродуктивных телок, 11,5 тысячи эмбрионов и дополнительно 14,5 тысяч тонн молока. Проект может стать платформой для развития новой генетики и трансляции передовых технологий на весь рынок, отметили в компании.

С целью обучения специалистов "Дамате" планирует запустить собственный учебный центр, где сотрудники будут повышать квалификацию, а новые технологии будут ретранслироваться на отрасль в целом.

Вторая очередь водопроводных очистных сооружений, которая строится в Голышманово за счет федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Экология", стала еще одним объектом для посещения. Существующие ВОС не обеспечивает очистку воды до нормативного качества в полном объеме, мощностей уже не хватает. Новые сооружения будут в три раза мощнее существующих. "Строительство современных очистных сооружений мощностью 3 тысячи кубометров в сутки для обеспечения жителей Голышманово качественной питьевой водой началось в рамках нацпроекта в 2019 году. В их состав входят шесть водозаборных скважин, блок подготовки воды, а также насосная станция второго подъема и газовая котельная", - доложил директор департамента ЖКХ Тюменской области Мугаммир Галиуллин. Готовность объекта к вводу в эксплуатацию составляет 98%.

Количество потребителей, подключающихся к центральной водопроводной сети, ежегодно увеличивается в Голышманово на 150-200 человек. "Развитие и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры не только повышает качество жизни людей, но и увеличивает инвестиционную привлекательность территорий", - отметил Владимир Якушев.