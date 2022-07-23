Областной День поля пройдет в Упоровском районе

Сельскохозяйственный День поля пройдет в Тюменской области 3 августа, выставка-демонстрация буде организована на базе агрофирмы "КРиММ" в Упоровском районе, соощает департмент АПК.

Одна из интереснейших частей — осмотр опытных делянок, заложенных с участием научных сотрудников весной. На 2 гектарах в одинаковых условиях посеяно более 60 сортов и гибридов сельскохозяйственных культур: овес, ячмень, пшеница, горох, соя и рапс, треть из представленных сортов — тюменская селекция.

Не менее интересной обещает стать проведение полевой демонстрации техники в работе и осмотр статической экспозиции сельскохозяйственной техники, прямо на площадке мероприятия н ней будут выполнены все технологические операции полевых работ, в том числе обработка почвы и посев.

Кроме того, участников ожидает насыщенный семинар-совещание, посвященный культуре земледелия, знакомство с ТехноЦентром ООО "Агрофирма "КРиММ" и заводом по глубокой переработке картофеля и овощей.

""День поля" является эффективной площадкой, где могут пообщаться разные специалисты. Мероприятие способствует развитию агропромышленного комплекса региона, помогая налаживать взаимодействие, продвигать инновационные проекты и новые технологии, совершать сделки", - отмечают в департаменте АПК.