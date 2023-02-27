Животноводческому хозяйству придется ответить за потраву скотом полей у агрофирмы "КРиММ"

Агрофирма "КРиММ" выиграла дело о потраве посевов картофеля летом 2022 года, подобный прецедент произошел впервые в истории Тюменской области, отмечают в компании.

Первым иски агрофирмы "КРиММ" о потраве скотом посадок сельхозкультур рассматривал Арбитражный суд Тюменской области и признал аргументы и доказательную базу недостаточной для их удовлетворения, но восьмой арбитражный апелляционный суд отменил это решение как необоснованное и преждевременное, а размер убытков оценил почти в 150 тысяч рублей.

"Арбитражный апелляционный суд в Омске 22 февраля отменил решение тюменского суда и постановил принять новый судебный акт, частично удовлетворив исковые требования нашей компании. С учетом реального ущерба сумма иска составляла 1 миллион рублей, омский суд убытки оценил примерно в 150 тысяч. Но это не главное, главное для нас было получить прецедент, чтобы все поняли, что подобные случаи не должны оставаться безнаказанными", – рассказал нашему изданию заместитель генерального директора АФ "КРиММ" Вадим Гринев.

По словам Гринева, чтобы доказать обоснованность требований в суде, специалистами Агрофирмы была представлена доказательная база того, что на картофельном поле в 47 гектаров паслось не менее 56 голов КРС, при этом объем потравы в 5 гектаров был признан главой КФХ (ответчиком), однако, отвечая на претензии, он отметил, что не видит в этом никаких проблем. Суд первой инстанции доводы ответчика поддержал.

"Подобный прецедент произошел впервые в истории Тюменской области, доказав, что судебная система есть и она работает. Формальный разбор очевидных ситуаций способствует дальнейшему вредительству агропосадок со стороны недисциплинированных держателей скота, влечет потери сельскохозяйственной отрасли по причине ненадлежащего разбора и вызывает у нарушителей чувство безнаказанности. Агрофирма будет и впредь отстаивать свои законные права и интересы, в том числе в судебных инстанциях", - отмечают в КРиММе.