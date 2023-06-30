Моор: тюменские картофелеводы готовы внести вклад в отечественное семеноводство

Тюменская область примет активное участие в решении задачи по обеспечению российского агропромышленного комплекса отечественными семенами картофеля, заявил губернатор Александр Моор, комментируя итоги рабочей поездки в регион министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева и делегации Совета Федерации РФ.

В Упоровском районе глава Минсельхоза РФ, губернатор и сенаторы осмотрели лабораторный комплекс, поля с оросительной системой и завод по глубокой переработке картофеля агрофирмы "КРиММ".

"Мы увеличили валовой сбор картофеля с 99,6 тысячи тонн в 2020 году до 125,6 тысячи тонн в 2022 году. Наращиваем объемы производства за счет высокого качества семян, улучшения почвы и внедрения оросительных систем", – рассказал генеральный директор агрофирмы "КРиММ" Геннадий Рязанов.

Предприятие производит семенной картофель элитного класса, в том числе на экспорт. План на 2023 год – более 1 миллиона мини-клубней и 150 тысяч растений ин-витро.

"Агрофирма КРиММ" – один из лидеров в картофелеводстве. Выведенный здесь сорт Мада мы через некоторое время планируем распространять и в других регионах", – прокомментировал итоги совещания первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Яцкин.

На базе агрофирмы "КРиММ" Дмитрий Патрушев и Андрей Яцкин провели совещание, посвященное реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017–2030 годы. Глава Минсельхоза обозначил направления работы по импортозамещению в сфере селекции и семеноводства. Министр подчеркнул, что повышение импортонезависимости российского АПК является стратегическим приоритетом, особенно в текущей ситуации:

Семена – основа продовольственной безопасности. Чтобы достичь самообеспеченности ими на уровне 75 процентов, Минсельхоз наметил конкретные шаги для ускоренной трансформации российской селекции и уже приступил к их выполнению. Мы планомерно занимаемся модернизацией материально-технической базы подведомственных научных учреждений, а также ориентируем их на диалог государства, науки и бизнеса. Для наращивания доли отечественной селекции в общем объеме высева вместе с регионами утвержден соответствующий план, увеличена площадь семенных участков. Также ведется работа над созданием благоприятных условий для инвестиций в отечественное семеноводство.

Новые подходы уже в краткосрочной перспективе дадут свои результаты, а в конечном счете положительно скажутся на повышении импортонезависимости российского агропромышленного комплекса, уверен министр сельского хозяйства РФ.

Александр Моор заверил главу Минсельхоза, что в Тюменской области есть все необходимые условия и компетенции по селекции картофеля для реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства в сфере семеноводства.

"В регионе действуют четыре селекционных центра, оснащенных самым современным оборудованием. Тюменские ученые и аграрии накопили солидный опыт селекционных и генетических разработок, в том числе по созданию и внедрению наших местных сортов картофеля", – подчеркнул губернатор.