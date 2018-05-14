В Тюмени впервые проходит отборочный этап WorldSkills

Открытие отборочных соревнований для участия в финале VI Национального чемпионата "Молодые профессионалы" состоится в Тюмени сегодня. Соревнования такого уровня в рамках WorldSkills проводятся в регионе впервые. В нем примут участие 120 молодых профессионалов из 68 регионов страны и 140 экспертов.

В тюменском отборочном этапе заявлены три представительницы Тюменской области – в компетенциях "Эстетическая косметология", "Медицинский и социальный уход", "Администрирование отеля". Еще 36 тюменцев выступают в отборочных соревнованиях, которые проходят в других регионах

"Наши ребята, представляющие компетенции в сфере строительства, уже съездили в Москву. Сейчас чемпионы регионального этапа в компетенции "Технология моды" готовятся отправиться в Ивановскую область. 6 июня, когда закончатся отборочные соревнования во всех регионах, мы уже узнаем, кто войдет в состав делегации Тюменской области и примет участие в национальном чемпионате", – рассказала на пресс-конференции директор Центра занятости населения Тюмени и Тюменского района, руководитель регионального координационного центра WorldSkills Russia в Тюменской области Ирина Микрюкова.

На отборочном этапе эксперты будут контролировать работу площадок и следить за судейством. Среди них есть и потенциальные работодатели.

"В рамках мероприятия состоится деловая программа. Мы приглашаем работодателей, общественные советы при департаменте образования и науки, департаменте труда и занятости, а также специалистов службы занятости из других регионов. Для них будут предусмотрены мероприятия, связанные с профориентацией молодежи, трудоустройством выпускников образовательных организаций. А также Первый форум работодателей, в рамках которого бизнесмены и представители органов власти обменяются опытом выстраивания партнерских отношений в рамках движения "Молодые профессионалы", — отмечает директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Надежда Мазуркевич.