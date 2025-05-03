Тюменские автоинспекторы особенно контролируют автотрассы в праздничные дни

Сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области в выходные дни взяли под особый контроль федеральные автодороги региона, где трафик движения увеличился, в том числе за счет жителей других регионов, уезжающих на праздники.

"В этом году на федеральных автодорогах нашего региона произошло 83 ДТП, в них погибли 23 человека, 137 человек получили ранения, - сказал начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - Сотрудники Госавтоинспекции несут службу на трассах круглосуточно, проводят с водителями разъяснительную работу, в том числе о необходимости отдыха во время пути", - отметил Андрей Миллер.

В помощь автоинспекторам работают передвижные и мобильные камеры фиксации нарушений ПДД, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.