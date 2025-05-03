Психолог объяснила, как принять, что станешь бабушкой

Статус бабушки наполняет жизнь новыми смыслами, у человека появляется ответственная миссия. Однако женщины на эмоциональном фоне от происходящего могут совершать разные действия. Одни – бесконечно рады новому статусу и даже подгоняли своих детей к появлению потомства, другие – в шоке, в замешательстве и даже с негативом воспринимают такие новости, - сообщает Тюменская область сегодня.

– Статус бабушки – символ старости, это третье поколение, факт окончания молодости. Поэтому женщины, которые придают огромное значение внешности, стремятся выглядеть молодо, переживают возрастные перемены – могут болезненно переносить акцент окружающих на новом статусе: "Какая я бабушка, я еще молодая!". Будущая бабушка боится собственного старения, – пояснила одну из причин психолог АНО "Центр социальной реабилитации "Тюменский" Надежда Кулева.

Она также считает, что роль бабушки может усложнить жизнь женщины.

– В таких случаях женщины обычно говорят: "Я водиться с вашим ребенком не буду", "Вы себе родили, вы и воспитывайте, нам никто не помогал". Будущая бабушка боится потерять свободу, – назвала второй признак этого страха психолог.

– Если женщина не хочет выступать в роли бабушки – в этом нет чего то плохого, что надо искоренить или исправить. Обычно женщины по прошествии времени свыкаются с этой ролью, включаются в общение с внуками. Иногда этого не происходит. Если переживание того, что женщина станет бабушкой, портит качество ее жизни, портит ее отношения с детьми, то решать что-то исправлять может только сама потенциальная бабушка, – считает Надежда Кулева.