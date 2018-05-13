Тюменский "Стеклотех" поработает над новыми формами продукции

Завод "Стеклотех", расположенный в Тюменском районе, в течение 2018 года планирует поэкспериментировать с различными формами своей продукции, а также расширить географию поставок.

Как рассказала генеральный директор предприятия Елена Острягина, в прошлом году на заводе начали производить бутылку с бугельной пробкой. "Заказчик требовал идеального качества, поскольку позиционировал свое продукцию, как премиум-класс. До нашего удачного эксперимента российские заводы не обладали таким опытом, и все производители пива заказывали бутылку с бугельной пробкой из-за рубежа", - отметила руководитель.

Кроме того, одна из задач на текущий год – это расширение географии поставок стеклотары, в том числе новых форматов. Продукцию тюменского завода уже отправляют в Хакасию, а оттуда – в Омскую, Кемеровскую, Томскую, Новосибирскую области и Красноярский край. Параллельно ведется работа над еще несколькими эксклюзивными проектами, сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области.