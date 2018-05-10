Агрофирма КРиММ будет работать круглосуточно во время посевных работ

20:49 09 мая 2018
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
krimm.ru
| Фото: krimm.ru

В агрофирме КРиММ Упоровского района планируют задействовать все резервы для проведения посевных работ, когда установится благоприятная погода. 

Как сообщил генеральный директор предприятия Геннадий Рязанов, в этом году посевные работы начнутся с большим отставанием из-за дождливой и холодной погоды. Такая же ситуация наблюдалась в прошлом году в центральной России. Выход в такой ситуации - максимальное использование всех резервов. В частности, агрофирма готова перейти на круглосуточный режим работы, как только нормализуется погода.

В этом году в КРиММе существенно увеличился автопарк: благодаря хорошему урожаю в прошлом году и росту инвестиционных вложений закуплены девять современных тракторов, которые позволят специалистам работать с большей производительностью, сообщили в правительстве Тюменской области. 

 

Теги: АПК , КРиММ , погода , посевная , Рязанов
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2018