Агрофирма КРиММ будет работать круглосуточно во время посевных работ

В агрофирме КРиММ Упоровского района планируют задействовать все резервы для проведения посевных работ, когда установится благоприятная погода.

Как сообщил генеральный директор предприятия Геннадий Рязанов, в этом году посевные работы начнутся с большим отставанием из-за дождливой и холодной погоды. Такая же ситуация наблюдалась в прошлом году в центральной России. Выход в такой ситуации - максимальное использование всех резервов. В частности, агрофирма готова перейти на круглосуточный режим работы, как только нормализуется погода.

В этом году в КРиММе существенно увеличился автопарк: благодаря хорошему урожаю в прошлом году и росту инвестиционных вложений закуплены девять современных тракторов, которые позволят специалистам работать с большей производительностью, сообщили в правительстве Тюменской области.