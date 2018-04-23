В Тюмени прошла большая городская ярмарка

21 апреля в Тюмени состоялась большая городская ярмарка. В течение дня на уличной территории рынка "Михайловский" действовали 4 тематические площадки. Горожанам представили продовольственную продукцию и изделия декоративно-прикладного искусства местных мастеров по выгодным ценам:

На продовольственной ярмарке была представлена свежая и качественная продукция тюменских производителей, крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств.

Ярмарка ручных работ привлекла посетителей изделиями народного творчества и ремесел. Здесь можно было увидеть и купить различные украшения, сувениры, глиняные, вязаные изделия, обрядовых кукол и многое другое.

Мастер-классы для всех гостей ярмарки были бесплатными. Перекусить или плотно пообедать желающие могли в зоне общественного питания.

Из множества тюменских рынков местом проведения городской ярмарки "Михайловский" выбран неслучайно. Как пояснил замдиректора департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Александр Сидоров, имено этот рынок на протяжении последних лет является точкой притяжения выходного дня.

"Рынок "Михайловский" является наиболее современным и передовым рынком в Тюмени, и пользуется заслуженными любовью и уважением покупателей и жителей нашего города", — подчеркнул Александр Сидоров.

По словам старшего администратора рынка "Михайловский" Людмилы Потаповой, участников этого мероприятия всегда много, чтобы их можно было бы разместить под крышей внутри здания рынка "Михайловский". К тому же на прилегающей территории рынка расположена специально оборудованная для проведения ярморочных мероприятий площадка.

Проведение подобных городских ярмарок – это предоставление возможности приобрести самую свежую продукцию напрямую от производителя. Традиционно на городской ярмарке были представлены мясная, рыбная, молочная продукция тюменских производителей, живая птица, ягоды, мёд, овощи, бакалея и кондитерские изделия, продукция фермеров, личных подсобных хозяйств, индивидуальных предпринимателей, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Тюменского региона. Самых маленьких гостей ярмарки ждали анимационные площадки с играми, конкурсами и призами.

Организаторами ярмарки выступили Рынок "Михайловский" и департамент потребительского рынка администрации Тюмени.