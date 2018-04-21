В Тюмени стартовала городская ярмарка

10:15 21 апреля 2018
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Тюменская весенняя ярмарка развернулась сегодня, 21 апреля, на территории рынка "Михайловский".

на прилавках представлены свежие и качественные продукты питания от тюменских производителей: мясо, рыба и изделия их них, разнообразная молочка, живая птица, ягоды, мёд, овощи, бакалея и кондитерские изделия.

Помимо провианта, желающие смогут приобрести различные сувениры и изделия местных умельцев, посетить мастер-классы. Самых маленьких гостей ярмарки ждут анимационные площадки с играми, конкурсами и призами. Ну а проголодавшимся предложат подкрепиться восточным пловом, шашлыками из говядины, свинины, баранины, рыбы, птицы или же просто попить чайку.

Организаторами ярмарки выступают рынок "Михайловский" и департамент потребительского рынка администрации Тюмени. Ярмарка  проходит с 10:00 до 18:00 по адресу: улица Федюнинского, 55. Успевайте!

Теги: администрация Тюмени , местные производители , Покупаем Тюменское , рынок , ярмарка
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